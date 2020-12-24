За жестокое убийство двоюродной бабушки осудили 32-летнего ростовчанина. Он расправился с пенсионеркой, а потом попытался скрыть следы преступления и поджег ее дом.Следователи установили, что мужчина пришел в дом родственницы, который расположен в переулке Техническом. Во время внезапно вспыхнувшей ссоры ростовчанин ударил пожилую женщину ножом в грудь более 40 раз. Выжить после такого нападения пенсионерка не могла. Место нанесения ударов превратилось в огромную кровавую рану.Мужчина решил скрыть свое преступление. Он разбросал по дому личные вещи старушки, а потом пытался сделать так, чтобы дом загорелся. Но это ему не удалось. О пожаре спасателям сообщили соседи. На место приехали пожарные, они потушили огонь и нашли труп женщины с признаками криминальной смерти.Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на подозреваемого. Мужчина предстал перед судом.- Его приговорили к 18,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима,- рассказали в пресс-службе ростовской прокуратуры.Отмечается, что после освобождения мужчина будет ограничен в свободе еще два года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Власти рассказали, когда появятся общественные туалеты в Ростове-на-ДонуКроме того, в донской столице могут создать «умные» остановки (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.