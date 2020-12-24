Ростовчанин пытался передать запрещенные наркотические вещества своему приятелю, который находится в СИЗО-5. Мужчина собрал другу передачу, в которую положил необычную приправу.Сотрудники изолятора решили проверить содержимое посылки. При осмотре в одном из пакетов с продуктами питания и приправами они нашли вещество белого цвета, напоминающее наркотики.Как рассказали в региональном ГУФСИН, парня задержали. Его вместе с посылкой передали полицейским.Вещество отправят на экспертизу. Если предположения сотрудников правоохранительных органов подтвердятся, то ростовчанину грозит серьезное наказание за хранение и распространение наркотических веществ.Напомним, ранее охранник донского СИЗО пытался передать мобильник заключенному. Прямо на рабочем месте он был задержан коллегами - оперативными сотрудниками изолятора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Молодой повар из Ростова прошел все круги ада и стал миллионеромКулинар получил звание лучшего повара страны (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.