Походом к травматологу закончилась погоня за подростком для двух полицейских в Ростовской области. В одном из хуторов Зерноградского района стражи порядка остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ». Из салона вышел подросток, прав на вождение у него не было. Испугавшись наказания юноша кинулся на утек.Подросток побежал через поле, надеясь таким образом скрыться от сотрудников ДПС. Но не тут-то было. Правоохранители кинулись догонять парня. Однако во время бега по бездорожью оба поскользнулись и упали.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, один из полицейских получил закрытую ушибленную травму локтя, второй – травму голеностопа и растяжение.Несмотря на это, представители полиции все же составили в отношении правонарушителя административный протокол за вождение без прав. Теперь юному водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Погоня за наркоторговцами в Ростове завершилась авариейИнцидент произошел вчера, 12 апреля, вечером на проспекте 40-летия Победы между улицей Владиленской и переулком Ударников. Водитель-наркоторговец на белом внедорожнике пытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и врезался в припаркованный ВАЗ-2114. К счастью, в момент столкновения людей в отечественном авто не оказалось.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.