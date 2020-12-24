Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни дончан. Губернатор донского региона Василий Голубев рассказал о том, как изменилась его работа и деятельность регионального правительства в 2020 году.Из-за опасности заразиться коронавирусом множество мероприятий регионального уровня проводятся в режиме онлайн, что не всегда удобно.- Без очного общения очень сложно, - сообщил Василий Голубев во время телепрограммы «Линия губернатора». - Не скажу, что работы стало меньше.По его словам, \\"удаленка\\" позволила в некоторых случаях более динамично решать вопросы. Нестабильная эпидемическая обстановка привела к тому, что теперь поездки в Москву стали более редкими.Глава региона отметил, что одним из нововведений стало обязательное тестирование на covid-19 участников заседаний. На мероприятия чиновникам необходимо приезжать с результатами тестов на коронавирус. Люди с положительными результатами, чувствующие себя нормально, обычно участвуют в заседаниях в режиме онлайн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 декабря 2020 года: за сутки коронавирус выявили почти у 400 человекМедики ведут напряженную борьбу с пандемией (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.