В Ростове-на-Дону территорию бывшего завода «Электроаппарат» собираются отдать под строительство многоэтажек. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.— Я так понимаю, что в ближайшее время застройщики будут заходить в администрацию за разрешением на строительство здесь многоквартирных домов. Пока еще ни один из них документов не подавал, но очевидно, что территория привлекательная, — прокомментировал Алексей Логвиненко.По его словам, перед потенциальными участниками проекта поставили несколько условий. Кроме жилья компания должна будет построить социальные объекты. Кроме того, нужно подтвердить, что строительство не ухудшит ситуацию с доступностью социальной инфраструктуры.Напомним, на сегодняшнем обсуждении инвестпроектов стало известно, что в Левобережной зоне планируется возвести микрорайон с элитным жильем. Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что сейчас власти подготавливают земельный участок под строительство. Инвестора определят с помощью торгов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭлитный микрорайон планируют построить в Левобережной зоне РостоваПока что мэрия подготавливает необходимую документацию. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.