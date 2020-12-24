Власти Ростова-на-Дону потребовали заменить торговые павильоны на Центральном рынке. Глава администрации Алексей Логвиненко обратился с этим к главе Ленинского района Владимиру Влазневу.Ранее на Центральном рынке уже возвели капитальное строение. Однако вне здания еще остаются некоторые торговые ряды.— Они здесь (находятся) с 90-х годов. Прошло 20 лет, а в центре города есть то, что за это время не изменилось. Абсолютно за это время работа в этом направлении не двигается, — высказался Алексей Логвиненко.По его словам, «половина рынка — ржавые павильоны и прилавки, которые выдаются за ярмарку». Глава администрации попросил Владимира Влазнева решить этот вопрос с инвестором.— Не всегда инвестору хочется тратить деньги, но вы тогда как-то вмешивайтесь в эту историю. Это будет еще один инвестиционный проект. Если он (собственник) не хочет строить капитальное здание, то пусть делает благоустройство и ставит новые павильоны, — заключил глава администрации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Проектирование «Гандбол-Арены» в Ростове-на-Дону начнется в 2021 годуРанее инвестор не мог получить разрешительную документацию на участок (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.