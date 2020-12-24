В донской столице в предпоследний рабочий день недели образовались девятибалльные пробки.Заторами оказались скованы почти все городские улицы. Машины намертво застыли на улице Вятской, Вавилова, Троллейбусной, на проспекте Шолохова, а также на подъезде к Октябрьской площади, кроме того, автомобили остановились в промежутке от улицы Каяни до Театрального проспекта. Заторы сковали и центральные проспекты Ворошиловский и Буденновский.Машины замерли на и без того проблемной улице Малиновского - от самого въезда в донскую столицу. А также стоит практически весь проспект Михаила Нагибина. Стоит отметить, что стоят не только городские улицы, но и все выезды из Ростова-на-Дону - Восточное шоссе и улица Западная (Аксайский мост).Средняя скорость движения по городу сейчас составляет от 3 до 10 километров в час.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за ледяного дождя Ростов-на-Дону встал в девятибалльные пробки.По городу несколько десятков аварий.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!