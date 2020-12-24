Вид закаленного ростовчанина вызвал мороз по коже у менее морозоустойчивых горожан.Ростовского моржа повстречали на мосту на проспекте Стачки. Вид мужчины поверг горожан в шок - на нем были лишь джинсы, перчатки, сапоги и шапка. Торс жителя донской столицы был полностью обнаженным. Его сфотографировали прохожие, а снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.- Морозоустойчивый ростовчанин, на него аж смотреть холодно, - написали пользователи.Пользователи отметили, что видят этого мужчину уже далеко не впервые. Некоторые, наоборот, поделились своими давними наблюдениями.«Он постоянно там ходит вдоль железной дороги на Таганрог», «В 90-е по Стройгородку и Военведу бегал мужик в трусах, босиком и в каске строительной - вот тот морозоустойчивый», - написали подписчики сообщества.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗакаленного велосипедиста снова приметили на дорогах ростовчане.Молодой человек из года в год удивляет горожан своим внешним видом.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!