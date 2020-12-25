Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" рассказывает о том, какую программу новогодних мероприятий подготовили власти для горожан в этом году.Стоит отметить, что все мероприятия будут проведены со строгим соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Мероприятия будут проходить, начиная с 18 декабря и заканчивая 13 января. Итак, что же нас ждет:- 18 - 30 декабря в 19:00, Ростовский-на-Дону академический молодежный театр: спектакль \\"Бенгальские огни. Почта Деда Мороза\\" (премьера).- 20 декабря, 2-3 января в 11:00 и 14:00, Ростовский-на-Дону академический молодежный театр: спектакль \\"Золушка\\".- 25 - 30 декабря 11:00-13:00, центральные улицы города: \\"Новогодний трамвай\\".- 26 - 30 декабря, от Ростовского-на-Дону академического молодежного театра: встреча с Дедом морозом в онлайн формате \\"Мобильный Дед Мороз\\".- 26 - 31 декабря 11:00 и 14:00, Ростовский-на-Дону академический молодежный театр: спектакль \\"Кентервильское привидение\\".Следующие мероприятия можно увидеть на светодиодном экране в парке им. Максима Горького, в социальных сетях или интернет-порталах:- 28 декабря 20:00 - 22:00: онлайн-программа открытия Главной городской новогодней елки.- 29 декабря 20:00 - 22:00: гала-концерт городского конкурса на лучший молодежный и детский эстрадный проект \\"Звезды Ростова\\".- 30 декабря 19:30 - 21:00: театрализованная игровая программа \\"В гостях у сказки\\".- 31 декабря 19:30 - 21:00: онлайн-концерт \\"Новогодний огонек\\", посвященный празднованию Нового года.- 28 - 31 декабря: онлайн-поздравления выдающихся ростовчан, коллективов детских музыкальных школ и школ искусств: \\"С Новым годом!\\"- 21 декабря - 13 января: комплекс праздничных новогодних и рождественских программ в онлайн-формате в библиотеках , детских музыкальных школах и школах искусств, парках культуры и отдыха города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние шоу 2020-2021 в Ростове-на-Дону: куда сходить на праздники с детьми.Новогодние шоу 2020-2021 в Ростове-на-Дону: цирк, дельфинарий и театры.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!