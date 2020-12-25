В донском регионе в период с 17 по 22 декабря задержали более 29 тонн рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе УФС Россельхознадзора по РВАОиРК. Рыбу разной породы и икру пытались провезти через донскую границу в Украину.Самый больший из держанных грузов - 20 тонн замороженных сардин. Машину остановили из-за того, что экспортер не был аттестован в ИС «Цербер» на экспорт рыбы. По этой же причине задержали и вторую машину, которой хотели вывезти 3,2 тонны мороженной рыбы (окунь морской мелкий потрошенный). Вывоз продукции без соответствующих документов с территории РФ запретили.- В пункте пропуска «Весело-Вознесенка» приостановлен вывоз партии икры до устранения нарушений. 6 тонн икры задержали из-за отсутствия электронных ветеринарных сопроводительных документов, оформленных во ФГИС «Меркурий», - говорится в тексте сообщения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссельхознадзор: на улицах Ростова-на-Дону торгуют фальсифицированной красной икрой.Жителей просят не верить торговцам.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!