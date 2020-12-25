39-летняя ростовчанка оказалась в поле зрения полицейских после того, как разбогатела на 70 тысяч рублей. Женщина пришла в одну из квартир Северного жилого массива в отсутствии хозяйки.Подозреваемая работала продавщицей очков. Она рассказала ребенку потерпевшей, что его мать должна ей деньги за покупку нескольких пар очков. Ребенок отвлекся, а в то время продавщица забрала из шкатулки наличные деньги - 70 тысяч рублей.Пропажу крупной суммы позже обнаружили хозяйка квартиры. Она расспросила сына. Ребенок рассказал о том, что приходила женщина и просила заплатить ей деньги.Потерпевшая обратилась в полицию. Она написала заявление о пропаже крупной суммы.- Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража»., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Подозреваемую заключили под стражу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРезкий рост температуры скажется на состоянии метеочувствительных ростовчанТемпература взлетит с - 14 до +1 градуса (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!