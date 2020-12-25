Телефонные мошенники продолжают вовсю обманывать доверчивых жителей Ростовской области. Их очередной жертвой стал ростовчанин, который случайно перевел лже-сотрудникам банка 250 тысяч рублей.В полиции мужчина рассказал, что по телефону ему сообщили о сомнительных операциях, которые якобы происходят с банковским счетом. Звонившие настаивали на том, что остановить подозрительные действия возможно, но для этого необходимо срочно продиктовать номер карты и сообщить секретный код из смс-сообщения. Ростовчанин выполнил все требования \\"представителя\\" банка, а потом обнаружил, что с личного счета пропала четверть миллиона рублей.- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы установить и задержать виновных.Полицейские просят дончан не сообщать никакие личные данные людям, которые звонят по телефону. Если поступает подобная информация, то необходимо положить трубку, чтобы избежать дальнейших проблем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.