У мальчишек и девчонок из Ростова-на-Дону и области есть удивительная возможность - увидеть то, как проходит традиционный новогодний праздник в Кремлевском дворце.Пандемия коронавируса не позволила провести Кремлевскую елку в привычном формате. Зато этой зимой праздник смогут увидеть маленькие зрители из разных регионов России.Съемки выступления Деда Мороза, Снегурочки и прочих новогодних волшебников велись в течение недели - с 16 по 22 декабря. Все это время в Государственном Кремлевском Дворце снимали общероссийскую новогоднюю елку без зрителей.Самый первый показ Кремлевской елки состоится в преддверии Нового года - 31 декабря. Маленьким ростовчанам нужно включить телеканал «Карусель» в 18:00. Захватывающее представление не оставит детей равнодушными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новогодние спектакли для детей 2020-2021 в Ростове-на-Дону: как развлечь ребятишек в новогодние праздникиНовогодние спектакли для детей 2020-2021 в Ростове-на-Дону: известные русские сказки и не только ждут детей в городских театрах (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!