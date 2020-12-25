В донской столице на проспекте Стачки около торгового центра «Сокол» произошло серьезное ЧП. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, двое неизвестных после конфликта с третьим участником событий открыли огонь из неустановленного пока оружия.По данным источника издания, инцидент произошел примерно в восемь часов вечера. По предварительным данным, злоумышленники произвели не менее десяти выстрелов, после чего скрылись с места на автомобиле «Фольксваген Туарег». К счастью, пострадавших и погибших нет.- С места происшествия изъяты три гильзы, - сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.По данному факту проходит проверка.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в перестрелке, которая произошла в Багаевском районе, пострадали три человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.