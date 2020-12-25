Необычный «улов» получил очередной телефонный мошенник после звонка доверчивому дончанину.Обманщику удалось завладеть внушительным количеством зерна общей стоимостью один миллион 370 тысяч рублей.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемый позвонил на мобильный телефон крупному бизнесмену из донской столицы.Мошенник представился логистом и повернул беседу так, что после разговора фуры с зерном, принадлежащие бизнесмену, сменили маршрут и приехали прямо к злоумышленнику.По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».В том случае, если подозреваемого поймают, а суд признает его вину, мужчине будет грозить до десяти лет тюрьмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мошенник снял с банковского счета дончанки 200 тысяч рублейПод диктовку лже-сотрудника банка женщина совершила ряд операцийТелефонные мошенники продолжают обманывать жителей Ростовской области, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. На уловку аферистов повелась жительница Волгодонска.В полиции дончанка рассказала о том, что ей позвонил мужчина, который рассказал о мошеннических действиях с ее банковским счетом. Представляясь сотрудником службы безопасности банка, он попросил назвать секретный код, который пришел в смс-сообщении. Женщина доверилась якобы представителю банка и сообщила код. После этого с ее банковского счета исчезли все деньги - 200 тысяч рублей.