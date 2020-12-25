В донской столице житель Октябрьского района города стал фигурантом уголовного дела за роман с несовершеннолетней. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 22-летний курьер по доставке еды познакомился с ученицей девятого класса. Между молодыми людьми возникла симпатия.Но ростовчанин не стал дожидаться совершеннолетия девочки и соблазнил ее, считают правоохранители.- Подозреваемый пригласил подростка к себе в гости и по обоюдному согласию вступил с ней в интимные отношения,- рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.Против него возбуждено уголовное дело по статье « Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 15 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницейНа 32-летнего мужчину завели делоВ Белой Калитве местный житель «закрутил» роман с ученицей восьмого класса. 33-летнего мужчину отнюдь не смущала разница в возрасте. Он с удовольствием проводил со школьницей время и часто приглашал к себе в гости. Мужчина встречался с несовершеннолетней два месяца, - с декабря прошлого года по январь этого года.