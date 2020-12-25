В пятницу, 25 декабря в Азове на улице Московской произошла авария. Автомобилист на иномарке \\"Форд Фокус\\" в 8:10 утра сбил пожилую женщину.В региональном управлении ГИБДД сообщили, что 48-летний водитель не уступил дорогу пенсионерке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате аварии 72-летняя дончанка получила многочисленные травмы. Пожилую женщину отвезли в больницу на машине скорой помощи, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.Сейчас по факту аварии проводится проверка.Напомним, ранее полицейские завели уголовное дело на автомобилиста, который сел за руль в алкогольном опьянении и сбил ребенка, который стоял возле своего дома. Водитель скрылся с места аварии, не оказав ему никакой помощи. Теперь виновному в аварии грозит лишение свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПреступная любовь: курьер из Ростова попал под следствие за отношения со школьницейТеперь мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!