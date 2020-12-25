В пятницу, 25 декабря, донские медики выявили 34 новых случая заражения коронавирусом среди тестируемых в Батайске, что почти в три раза больше, чем сутками ранее.Сейчас Батайск находится на втором месте по числу выявленных заражений коронавирусом. Больше всего новых больных ковидом в Ростове-на-Дону - 127.В донском регионе опасный вирус нашли уже у 40098 человек, проходивших тестирование. За минувшие сутки в Ростовской области коронавирус подтвердился у 388 человек. Количество зараженных продолжает расти.Возможно, резкий скачок в статистике заражений в Батайске связан с ростом числа тестов. Так, днем ранее в региональных лабораториях провели около десяти тысяч тестов.В Роспотребнадзоре на днях сообщили, что объясняют низкий уровень статистики заражений в некоторых районах небольшим количеством тестирований. В сельском Советском районе, например, за неделю сделали только около двадцати тестов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Усилить меры по предупреждению COVID-19 предложил глава Роспотребнадзора Ростовской областиА еще назвал дату начала зимних каникул для школьников (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.