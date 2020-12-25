Эксперты выяснили алкогольные предпочтения жителей Юга страны перед главной ночью года. Так, по данным исследования, которое провели аналитики эквайрингового бизнеса ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД» (входит в Группу ВТБ), южане перед Новым годом потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, более 10 миллионов рублей – на две трети меньше, чем за первые три недели декабря прошлого года.При этом общий оборот ростовских алкомаркетов за три недели декабря вырос более чем в 1,5 раза.- В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали, - сообщил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. - В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом.В целом за 2020 год, по данным «Первого ОФД», потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад.Особенно заметной эта тенденция была заметна в марте и апреле, когда действовал режим самоизоляции. Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а сильнее всех – на 78% - на Северном Кавказе.Кстати, траты россиян на продукты к новогоднему столу сохранились на уровне прошлого года и составили, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, 27 млрд рублей, в том числе за предыдущую неделю – почти 10 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%. Ростовчане же в декабре по сравнению с 2019 годом сократили объем закупаемых продуктов на 16%, до 174 млн рублей, при этом количество транзакций выросло на 26% год к году.В целом, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в 1,5 раза.Наиболее заметно – более чем вдвое – выросли продажи алкоголя в туристических регионах – в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и в Хабаровском крае.Московские алкомаркеты за три недели декабря вдвое увеличили оборот к прошлому году. Ростовские алкомаркеты за три недели декабря увеличили оборот и количество транзакций более чем в 1,5 раза к прошлому году, отмечают аналитики ВТБ.