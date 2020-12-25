Красавица- блондинка, обладательница титула «Мисс Россия», супруга чиновника Игоря Булатова Виктория Лопырева отдыхает вместе с сыном Марком-Лео на Мальдивский островах.Девушка не перестает радовать подписчиков яркими снимками на фоне океанского пейзажа.Так, Виктория Лопырева разместила в своем аккаунте в «Инстаграм» фотографию, на которой она запечатлена в огромной ванне на фоне океана.Подписчики живо отреагировали на этот пост.- Вау, красотка! – написал один из них.- Вы, как всегда, огонь, - поддержал второй.Пост Виктории набрал сотню лайков и ничуть не меньше комментариев.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что модель Виктория Лопырева в соцсети высказалась о людях, которые дают непрошенную обратную связь.В своем аккаунте в соцсети Инстаграм шикарная блондинка выложила очередной сексуальный снимок, на котором запечатлена она в черном купальнике и такого же цвета рубашке рядом с небесно-голубым бассейном. Еще больший шарм ей придают элегантные кудри и густые ресницы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Нам всем понравилась вчерашняя ночь\\": Виктория Лопырева в алом платье очаровала поклонниковДевушка также рассказала о роскошном вечереВиктория Лопырева не перестает радовать своих фолловеров красивыми яркими снимками. Обладательница титула «Мисс Россия», модель , молодая мама и жена чиновника опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» свой портрет. На фотокарточке девушка запечатлена в красном вечернем платье с глубоким декольте и расшитом пайетками.А В ЭТО ВРЕМЯ:«Совсем другое лицо»: Лопырева ответила поклоннику, который ее не узналДевушка изменилась до неузнаваемостиРостовчанка Виктория Лопырева поделилась снимком, на котором изменилась до неузнаваемости.Девушка в своем аккаунте Инстаграм опубликовала фотографию, на которой яркий и вызывающий макияж полностью поменял ее лицо. Красотка надела свое любимое обтягивающее белое платье. Для придания страстности образу волосы Виктория собрала в высокий хвост.