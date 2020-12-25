Многокилометровая пробка сковала центр Ростова-на-Дону. Дорожную ситуацию затруднила коммунальная авария в районе Центрального рынка.На пересечении проспекта Буденновского и улицы Темерницкой прорвало трубу. В городской администрации уточнили, что последствия аварии сейчас устраняют сотрудники «Ростовводоканала».Ростов-на-Дону встал в шестибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на проспекте Буденновском растянулась от пересечения с улицей Береговой до перекрестка с улицей Большой Садовой. Движение затруднено на улице Темерницкой между переулками Газетным и Островского. Огромный транспортный затор образовался на улице Красноармейской от переулка Островского до проспекта Ворошиловского.Напомним, 4 января в Ростове-на-Дону закроют мост на улице Малиновского. Жители уже опасаются, что такая мера приведет к сложной дорожной ситуации. Ранее \\"Комсомольская правда-Ростов\\" публиковала схемы объезда, которые предложили власти города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону: о путях объезда рассказали ростовские властиМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: водителям предложили несколько схем движения. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.