Как будет работать почта в Ростове-на-Дону в новогодние праздники 2020-2021: во время праздничных дней отделения Почты России в донской столице будут работать по измененному графику.Так, 31 декабря все почтовые отделения закроются на час раньше.Три дня во время январских каникул станут выходными. А именно 1, 2 и 7 января не будут работать отделения и почтальоны.- А вот с 3 по 6 и с 8 по 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику, уточнить который можно на сайте почты или в мобильном приложении компании, - рассказали в пресс-службе Почты России.Пенсии и пособия в январе сотрудники почты доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала о том, когда пенсионеры смогут получить пенсии.Так, те пенсионеры, которые получают пенсии на карту не позднее 10 числа, увидят сообщение о пополнении баланса 30 декабря.- Таким образом, значительная часть пенсионеров получит выплаты на свои банковские карты и счета еще до наступления нового года, - рассказали в пресс-службе пенсионного фонда Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:График выплаты пенсий за январь 2021 в Ростовской области: когда и комуГрафик выплаты пенсий за январь 2021 в Ростовской области: пенсионный фонд досрочноГрафик выплаты пенсий за январь 2021 в Ростовской области: стало известно, когда донские пенсионеры получат свои средства за январь.Так, те пенсионеры, которые получают пенсии на карту не позднее 10 числа, увидят сообщение о пополнении баланса 30 декабря.