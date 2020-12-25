Красавица-дочнанка, жена футболиста Дмитрия Тарасова, эти холодные декабрьские дни проводит под ярким мальдивским солнцем. Девушка вместе с Дмитрием улетела на острова, чтобы отметить там католическое Рождество.Об этом Анастасия рассказала своим подписчикам в «Инстаграм».Анастасия опубликовала семейный снимок, на котором она запечатлена вместе с мужем на фоне голубого океана.А ниже она написала пост о том, что любит острова за возможность прочувствовать атмосферу европеи ских праздников.- Один из них - католическое Рождество. У католиков нет поста, вместо этого у них адвент- они посвящают месяц перед праздником походам в церковь, молитвам и очищению собственной души. Далее-сочельник, перед которым они украшают дом. На входную дверь и камин обязательно вешают венок и гирлянды из еловых веток, - написала девушка.Также, пишет Анастасия, принято устанавливать во дворе дома скульптуры, олицетворяющие Рождение Христа в Назарете.Пост собрал сотни лайков и комментариев. Подписчики отметили, что Анастасия и ДмитрийЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Анастасию Костенко хейтеры атаковали звонками на телефонНа модель сыпались угрозы и оскорбленияРостовская модель Анастасия Костенко подверглась телефонному нападению хейтеров.Неизвестные неизвестным образом смогли добыть номер Насти и стали звонить ей круглосуточно. Девушке по телефону поступали угрозы и сыпались оскорбления. Проблема заключалась в том, что выключить телефон модель не могла, так как ожидала более важных звонков от коллег и родных.