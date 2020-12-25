Все новогодние каникулы - с 1 по 10 января - call-центр регионального оператора ООО «ГК «Чистый город» остается на связи со своими абонентами.Вопросы, связанные с графиками вывоза, оформлением перерасчета, внесением изменений в лицевой счёт и другие, можно адресовать специалистам call-центра по номеру: 8-800-707-05-08. Режим работы службы в праздничные дни остается прежним: с 7.00 до 20.00 часов.С 31 декабря по 10 января абонучастки будут закрыты для личного приема.С 11 января главный офис компании по проспекту Соколова, 84 и абонучастки(ул. Ченцова,95/27; пр. Нагибина, 27; пр. Стачки, 198а) возобновляют обычный режим работы.Клиенты регионального оператора могут в дистанционном формате подать заявку на заключение договора (размещена на главной странице сайта www.rostov.clean-rf.ru), заявления для корректировки данных о количестве жильцов или персональных данных, задать вопросы, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами.Заявления и копии документов абоненты могут направить на электронную почту info-rostov@clean-rf.ru или с помощью формы обратной связи в разделе «Контакты» на сайте компании.Онлайн оплата услуги без регистрации и комиссии также доступна через сайт компании.