За минувшие сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились 464 человека, сообщает правительство донского региона.Количество жителей региона, перенесших заболевание в легкой или средней форме, перевалило за 40 тысяч. Эта статистика, разумеется, учитывает только тех, кто обращался за помощью в поликлиники или больницы, проходил тестирование.За все время пандемии в Ростовской области выявлено 49318 случаев заражения коронавирусом, из них 1937 – с летальным исходом.Сейчас из-за новой коронавирусной инфекции эпидемическая обстановка в Ростовской области остается напряженной. В региональном Роспотребнадзоре убедительно просят дончан соблюдать все меры предосторожности: соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки, носить медицинские маски в общественных местах, а также в транспорте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Усилить меры по предупреждению COVID-19 предложил глава Роспотребнадзора Ростовской областиА еще назвал дату начала зимних каникул для школьников (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.