В понедельник, 25 декабря, в Волгодонске в переулке Курчатова произошла авария с двумя пострадавшими.62-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время столкновения с машиной дончане получили травмы.- 61-летнюю женщину и 67-летнего мужчину доставили в больницу, - отметили в региональном управлении ГИБДД.Пострадавших госпитализировали и оказали все необходимую помощь.Сейчас по факту аварии проводится проверка.Напомним, похожий случай произошел этим утром в Азове. Водитель не уступил дорогу бабушке, пожилую женщину с травмами отвезли в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:График выплаты пенсий за январь 2021 в Ростовской области: когда и комуГрафик выплаты пенсий за январь 2021 Ростовской области: стало известно, когда донские пенсионеры получат свои средства за январь (подробности).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.