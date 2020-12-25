25 декабря в Ростове-на-Дону прошел брифинг с участием руководителя областного Роспотребнадзора Евгения Ковалева. Он ответил на самые острые вопросы, тревожащие жителей Ростовской области.Так, Евгений Ковалев сообщил, что ситуацию с распространением коронавируса удалось стабилизировать.- Сегодня мы имеем сложную ситуацию. Мы регистрируем случаи заражения коронавирусом во всех муниципалитетах региона. Но рост заболеваемости, который наблюдали в конце ноября – начале декабря, удалось стабилизировать, - сообщил Евгений Ковалев.По его словам, это стало возможным благодаря пониманию населения.- Большинство людей выполняет требования, - отметил Евгений Ковалев.Также Евгений Ковалев рассказал, как обстоит ситуация с прививками от коронавируса. Сейчас в регионе прививки делают врачам, сотрудникам Роспотребнадзора и сотрудникам системы образования. По мере поступления новых вакцин группы для вакцинации будут расширяться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Есть ли повторные случаи заражения коронавирусом в Ростовской области рассказал главный санитарный врач регионаА также ответил на вопросы о вакцинации25 декабря в Ростове-на-Дону прошел брифинг с участием руководителя областного Роспотребнадзора Евгения Ковалева. Он рассказал о том, какая ситуация с ковидом на Дону.Так, по его информации, в регионе есть случаи повторного заражения ковидом.- Но с каждым из них нужно разбираться отдельно. Есть такая информация, но пока точно утверждать не могу,- сообщил Евгений Ковалев.