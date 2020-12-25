В пятницу, 25 декабря, руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев провел брифинг. Главный санитарный врач Дона рассказал, что ковидом в области болеют около 1100 медицинских работников.- В числе заболевших 250 врачей. Все остальные - это сотрудники среднего медицинского звена, в числе которых медицинские сестры, лаборанты и прочие специалисты, - отметил Евгений Ковалев.Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти заболевших.Общее число инфицированных смертельно опасным вирусом среди делавших тесты приближается к 50 тысячам. За минувшие сутки в лабораториях коронавирус подтвердился у 388 человек.В Ростовской области сохраняется напряженная эпидемическая ситуация из-за COVID-19. В преддверии Нового года жителям донского региона необходимо строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом, заявил представитель Роспотребнадзора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 декабря 2020 года: COVID-19 унес жизни почти двух тысяч человекМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 25 декабря (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.