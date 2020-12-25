25 декабря в Ростове-на-Дону прошел брифинг с участием руководителя областного Роспотребнадзора Евгения Ковалева. Он ответил на вопросы, тревожащие жителей Ростовской области.Часть выступления спикера была посвящена вакцинации от коронавируса.По словам Евгения Ковалева, в регион завезли две вакцины.Так, «Спутником» прививают в 15 больницах Ростова и области. Другую вообще можно использовать в любой, даже в сельской больнице.- Требования для холодовой цепи такие же , как и для любой другой вакцины, - пояснил Евгений Ковалев.Сейчас в регионе прививки против ковида делают врачам, учителям и сотрудникам Роспотребнадзора.- Ростовская область – в числе первых территорий, где проводится вакцинация, - сказал спикер мероприятия.По мере поступления вакцины в регион группы населения для вакцинации будут расширяться.