Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил владельцам бизнеса и работодателям изменить рабочий график персонала так, чтобы они не перегружали транспорт в часы пик.Вопрос о риске заражения коронавирусом в общественном транспорте медику задали во время брифинга в Ростове.- Решение этого вопроса должно зависеть и от работодателей. Мы неоднократно просили, чтобы они изменили график работы людей, сдвинув время работы. Эта проблема должна решаться всем обществом, как представителями власти, которые определяют порядок и время выхода транспорта, так работодателям. Мы вместе должны двигаться в этом направлении, чтобы решить вопрос, - сказал во время брифинга главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.Случаи заражения коронавируса сейчас регистрируются во всех районах области. В ноябре и начале декабря наблюдалось увеличение количества заболевших. Однако ситуацию с заболеваемостью ковидом в Ростовской области, по оценке санврача, удалось стабилизировать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Морозы до минус 10, снегопад и дождь прогнозируют в выходные в Ростовской областиВетер усилится до 15 — 18 метров в секунду (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!