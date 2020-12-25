В Аксайской районной больнице могут появиться дополнительные места для пациентов, заболевших ковидом. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в пятницу, 25 декабря.Специалисты регионального отделения Роспотребнадзора совместно с главным врачом Аксайской районной больницы провели осмотр больницы.- В инфекционном отделении больницы возможно дополнительное размещение коек, - рассказывает глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев. - Корпус, где пациентам оказывается терапевтическая, хирургическая и неврологическая помощь, закрывать из-за коронавируса не будут.По его словам, сейчас вопрос целесообразности размещения дополнительных коек рассматривается на уровне муниципалитета и регионального министерства здравоохранения.Вопрос о создании дополнительных мест возник из-за загруженности аксайской больницы. Схожая ситуация с нагрузкой на больницу наблюдается в Сальске. По словам Ковалева, в регионе работает схема распределения пациентов с ковидом между госпиталями и больницами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 декабря 2020 года: COVID-19 унес жизни почти двух тысяч человекМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 25 декабря (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.