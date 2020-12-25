В донской столице отремонтировали 123 тысячи квадратных метров дорог. Об этом сообщили в ростовской мэрии.Работы по ремонту дорог не прекращались даже во время летнего зноя, ветра, дождя и снега, что вызывало немало различных откликов в адрес властей и дорожников.- По правилам, ремонт проводится в обязательном порядке, так как яма может создать аварийную ситуацию. Но нужно понимать, что это временная мера, - рассказал начальник отдела автомобильных дорог МКУ «ДИСОТИ» Роман Кухарев. - И с наступлением благоприятных погодных условий, в рамках гарантийных работ подрядчик восстанавливает дорожное покрытие согласно установленным нормативам.Дорожники использовали различные технологии при ремонте. Так, зимой рабочим удалось восстановить дорожное покрытие 392 объектов. Как только потеплело, то дорожные службы перешли на традиционную горячую смесь. В течение сезона в порядок привели более 60 тысяч квадратных метров асфальта.В 2020 году в Ростове-на-Дону часто проводили ямочный ремонт. Специалисты устраняли трещины и выбоины на дорогах. За год этим способом отремонтировали 500 дорожных объектовЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИммунитет при отрицательном тесте: главный санврач Ростовской области рассказал о том, как перенес ковидМедик ждет инструкций, чтобы пройти вакцинацию (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.