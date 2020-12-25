В Ростовской области разыскивают очередного подозреваемого в крупном мошенничестве.В новочеркасский отел полиции обратилась 44-летняя местная жительница и сообщила, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник предложил женщине совершить ряд действий под его руководством, чтобы избежать непредвиденных списаний. Дончанка поддалась уговорам звонившего и через мобильное приложение перевела деньги на якобы резервный счет, который озвучил мошенник. Таким образом, женщина потеряла порядка 475 тысяч рублей.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвонок на миллион: телефонный аферист обвел вокруг пальца зерновиков.Злоумышленника разыскивает полиция.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!