В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении грабежа.В отдел полиции Красносулинского района обратился 72-летний ростовчанин и сообщил, что некий молодой человек похитил у него деньги и часы. Со слов пенсионера, дело происходило так - он возвращался из магазина с покупками и около дома встретил незнакомого молодого человека, который попросил одолжить 200 рублей. Пожилой мужчина достал кошелек и стал искать требуемую сумму, в это время злоумышленник ударил его, а затем, похитив порядка 20 тысяч рублей и часы пенсионера, скрылся с места преступления.Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого, им оказался 21-летний местный житель. Отрицать своей вины он не стал и сообщил, что похищенные деньги он сразу же отправился тратить в заведениях города. Но все ему истратить так и не удалось - остаток суммы и часы обнаружили у него дома при обыске. Кроме того, стало известно, что парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности.- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ донском регионе очередной мошенник обманул доверчивую дончанку.Девушка лишилась порядка 475 тысяч рублей.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!