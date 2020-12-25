В Ростове местный житель поддался на уговоры мошенника и лишился 250 тысяч рублей.В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что ему позвонил неизвестный номер, голос на том конце провода представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент по карте потерпевшего проходят сомнительные операции и необходимо их остановить, что не лишиться всех накоплений. Для этого необходимо сообщить номер карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. Как только мужчина выполнил все требования злоумышленника, с его карты тут же списались более 250 тысяч рублей.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧасы и деньги похитил у пенсионера ростовский рецидивист.Некоторую сумму он успел потратить в городских заведениях.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!