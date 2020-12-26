Дерзкое преступление совершили телефонные мошенники. 44-летняя жительница Новочеркасска лишилась 475 тысяч рублей, доверившись лже-сотрудникам службы безопасности.Все началось с того, что женщине позвонил по телефону якобы представитель ее банка. Он рассказал о том, что с ее счетом происходят мошеннические действия, которые нужно немедленно остановить. Аферист убедил жительницу Новочеркасска в том, что она должна срочно перевести все деньги на резервный счет. Дончанка выполнила инструкции \\"специалиста\\", а позже обнаружила, что лишилась всех сбережений.Обманутая женщина написала заявление в полицию.- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в региональной пресс-службе ГУ МВД.Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что представители службы безопасности не будут звонить клиенту банка по телефону. Владельцам счетов и карт лучше всего сразу прекратить разговор, а потом лично перезвонить в банк.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Год спорта 2021 в Ростове-на-Дону: аллея славы и футбол среди городов-побратимовВ мэрии наградили лучших в сфере физической культуры и спорта, а еще рассказали о предстоящих событиях (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.