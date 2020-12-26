В субботу, 26 декабря в Ростовской области число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, достигло 255 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.Врачи отмечают, что все пациенты на аппаратах ИВЛ находятся в тяжелом состоянии. Лечение людей зачастую затрудняют хронические болезни. Медики действуют по регламентам, выработанным за время пандемии.Сейчас лечение в стационарах в Ростовской области получают около трех тысяч пациентов с ковидом. Врачи взяли под наблюдение 33 349 человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. В списке есть и те, кто контактировал с зараженными коронавирусом.В Ростовской области вылечить от заболевания удалось примерно 40 тысяч обращавшихся в больницы пациентов, в том числе за последние сутки – 195 человек.Стоит отметить, что сейчас COVID-19 на Дону болеют около тысячи сотрудников больниц.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Доверчивая дончанка перевела почти полмиллиона рублей телефонным мошенникамЖенщина следовала инструкциям лже-сотрудника банка (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.