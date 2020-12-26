В ловушку телефонных мошенников попал житель Батайска. Мужчина в один миг лишился 205 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.Пострадавший рассказал полицейским, что ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил, что с его личного счета мошенники пытаются снять деньги. Остановить операцию поможет секретный код, который придет ему в смс-сообщении. Владелец банковской карты назвал цифры, а потом обнаружил, что с его личного счета исчезли все деньги - 205 тысяч рублей.Мужчина тут же попытался перезвонить по номеру поступившего звонка, но он оказался заблокирован. Тогда батайчанин пошел в полицию, где написал заявление о произошедшем.Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье «Кража». Полицейские делают все возможное, чтобы установить и задержать виновных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоверчивая дончанка перевела почти полмиллиона рублей телефонным мошенникамЖенщина следовала инструкциям лже-сотрудника банка (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.