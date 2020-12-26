З3-летний житель Пролетарского района Ростовской области хранил пакет наркотиков во дворе частного дома. Запрещенное вещество у дончанина полицейские нашли во время осмотра участка.Полимерный пакет с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану, изъяли сотрудники правоохранительных органов. Вес содержимого свертка составил 186 граммов.Предположения полицейских подтвердились во время экспертизы. Специалисты лаборатории установили, что содержимое пакета является наркотическим.- Подозреваемый сказал, что хранил марихуану для личных нужд, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Донские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСреди зимы в Ростове-на-Дону пройдет дождьМетеоусловия осложнят поездки по городу (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.