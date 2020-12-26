В донской столице вскоре может появиться новый реабилитационный центр для детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Такое решение принял глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко во время предновогоднего визита в действующий центр.Руководитель прошелся по помещениям учреждения, оценил оснащение кабинетов специальной медицинской аппаратурой, которая позволяет восстановить утраченные после травм навыки.Во время встречи Алексей Логвиненко пообщался с сотрудниками, а также с родителями детей, посещающих центр. Ростовчане попросили улучшить транспортную доступность и включить акватерапию в курс реабилитации.- Убежден, что городу необходим еще как минимум один подобный центр, - заявил Алексей Логвиненко в своем профиле в Instagram.Визит главы администрации состоялся преддверии Нового года. Мальчишки и девчонки читали стихи, пели песни и танцевали. На память один из воспитанников подарил Алексею Логвиненко елочную игрушку, сделанную своими руками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСреди зимы в Ростове-на-Дону пройдет дождьМетеоусловия осложнят поездки по городу (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.