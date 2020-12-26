Среди зимы Дмитрий Тарасов месте с женой - ростовской моделью Анастасией Костенко и дочками поехал отдыхать на Мальдивы. Путешествие на райский курорт не дает покоя многим людям. Доброжелатели решили помочь Дмитрию Тарасову, который совсем недавно покинул ФК \\"Рубин\\", найти работу.Подписчики футболиста считают, что ему стоит немного изменить профиль своей карьеры и стать тренером. Но начинать именитому спортсмену, по мнению диванных экспертов, стоит с самых низов - работы физруком в школе.Многим это предложение пришлось по душе. Они принялись обсуждать сколько денег сможет заработать футболист честным трудом педагога.- На зарплату бюджетника особо не разгуляешься, - писали люди в комментариях.- Тогда 5 тысяч рублей на ребенка от президента им покажутся раем, - язвили злопыхатели.Дмитрий Тарасов на эти слова никак не отреагировал.Подписчицы спортсмена не прошли мимо темы алиментов на старшую дочь Дмитрия Тарасова. Недавно деньги, положенные по закону на содержание детей, разделили на троих дочек, хотя раньше мать ребенка от первого брака получала огромную сумму от доходов спортсмена только на свою девочку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.