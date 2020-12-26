В субботу, 26 декабря, под Новошахтинском на одном из участков трассы М-4 «Дон» произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на 1009-км трассы около 11:40 во время мокрого снега.По предварительной информации, на дороге водитель МАЗа не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди ВАЗ-2107. В результате столкновения этот автомобиль влетел Fiat Ducato, а после в оказавшийся неподалеку Mercedes-Benz.- Во время ДТП пострадал 45-летний водитель ВАЗа.Он получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в региональном УГИБДД.Водитель отечественного автомобиля смог спастись от смерти каким-то чудом. Его машина во время этой аварии превратилась в груду металлолома, которая подлежит исключительно утилизации.Поездки по донским дорогам опасны и сейчас. В регионе сохраняется неблагоприятная погода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлохая видимость на дорогах, мокрый снег и гололед: в Ростовской области продлили штормовое предупреждениеАвтомобилистов просят отказаться от поездок (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.