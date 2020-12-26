Новогодний трамвай пользуется большой популярностью у ростовчан. В преддверии главного зимнего праздника Дед Мороз и Снегурочка поздравляют горожан с наступающим 2021 годом с открытой платформы.Власти Ростова-на-Дону решили продлить время работы необычного трамвая. С понедельника, 28 декабря праздничная платформа будет ездить по городу не только с 11:00 до 13:00, но и с 15:00 и до 17:00.В мэрии заявляют, что ростовчане и гости города увидят яркие и захватывающие выступления артистов.Прокатиться на открытой платформе у ростовчан не получится. Ради безопасности и здоровья людей было принято решение о том, что на праздничном трамвае будут ездить только артисты. Увидеть выступления, разумеется, смогут все желающие.- Выступления на улицах Ростова проходят с учетом всех противоэпидемических норм и социальной дистанции, - отметили в ростовской мэрии.Известно, что праздничный транспорт стартует от остановки «Лендворец». Дальше трамвай поедет по улице Максима Горького, затем по Театральному проспекту, после по Станиславского до железнодорожного вокзала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Морозы до минус 10, снегопад и дождь прогнозируют в выходные в Ростовской областиВетер усилится до 15 — 18 метров в секунду (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.