Известная телеведущая Ксения Собчак присоединилась к критике ростовской модели Анастасии Костенко, которую заподозрили в том, что она покрасила купальник с помощью программы редактирования снимков.Люди считают, что для эффектной фотографии на Мальдивах жена футболиста Дмитрия Тарасова пошла на маленькую хитрость. Внимательные подписчицы увидели похожий купальник на снимках, сделанных в Эмиратах. Но там красавица в бикини голубого цвета, на новых снимках - насыщенно-фиолетового.- Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять, - высказалась телеведущая Ксения Собчак.В адрес ростовской модели написали множество различных комментариев - от гневных до положительных. Несмотря на шквал критики, многие отзывы оказались позитивными. Дончанку хвалили за эффектные внешние данные и отличную фигуру после двух родов.Сама же Анастасия Костенко заявила, что просто купила похожий купальник, но другого цвета. Ей очень понравилась модель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мисс Россия» поделилась секретом, как не опьянеть в новогоднюю ночьТатьяна Котова также подробно рассказала, как избавиться от похмелья (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.