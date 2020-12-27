В донском регионе постепенно решают проблемы дольщиков, которые заплатили большие деньги за квартиры, но остались без жилья. Власти заявили о намерении восстановить в правах несколько сотен обманутых собственников.Вопрос обеспечения пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков обсуждался на заседании межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан.Так, в 2020 году обеспечены права более 400 пострадавших участников долевого строительства. На территории Ростовской области готовы шесть многоквартирных домов. Еще 300 семей вскоре получат квартиры в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске.– Для людей эти квартиры – более чем долгожданные, именно поэтому к решению проблемы обманутых дольщиков нужно подходить без формализма, очень тщательно контролируя процесс на всех этапах: от качества строительных работ до четкого соблюдения сроков ввода объектов в эксплуатацию, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.Сейчас в едином реестре проблемных жилищных объектов находятся 94 многоквартирных дома, которые расположены в разных городах и районах региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для детей-инвалидовСпециалисты приступят к разработке проекта (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.