Супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва часто оказывается в центре внимания общественности. Донская красавица всегда прекрасно выглядит, превосходно готовит, воспитывает сыновей, занимается общественной деятельностью и все успевает.Полина Диброва призналась, что уже готова встречать Новый год. Жена шоумена неоднократно признавалась, что этот праздник является одним из главных и самых любимых в их семье. До новогодней ночи еще есть время, но супруга телеведущего даже успела положить под елку подарки.Многим это показалось странным, ведь молодая мама воспитывает троих сыновей, которые наверняка любопытны и нетерпеливы как все дети.\\"Красавица и умница! Любо дорого смотреть!\\", \\"Полина, вы - идеальная жена, мать и подруга\\", \\"Какая-то вы нереальная женщина\\", \\"Дончанки - самые красивые\\", \\"Вы- супер!\\", - делились своим мнением подписчики в социальных сетях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ксения Собчак раскритиковала модель Анастасию Костенко за отсутствие этики и старый купальникТелеведущая заявила, что жена футболиста ведет себя не по-блогерски (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.