В Ростовской области на седьмом километре трассы М-4 \\"Дон\\"- Ольгинская произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.23-летний водитель автомобиля \\"Лада Ларгус\\", двигаясь со стороны Ольгинской, сбил пешехода около 20:35 в субботу, 26 декабря.По предварительной информации, пьяный 30-летний мужчина шел по дороге в попутном направлении в одежде без светоотражающих элементов.Молодой автомобилист в условиях дождя и снега мог не заметить мужчину на дороге в темное время суток.- В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия, - отметили в пресс-службе УГИБДД.Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины от полученных в аварии травм.Сейчас по факту произошедшего инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мисс Россия» поделилась секретом, как не опьянеть в новогоднюю ночьТатьяна Котова также подробно рассказала, как избавиться от похмелья (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.