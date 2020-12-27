Совсем недавно футболист Дмитрий Тарасов покинул казанский ФК \\"Рубин\\". Спортсмен решил отдохнуть от работы и поехал вместе с женой-ростовчанкой и дочками на Малидьвы.Во время пребывания на райском курорте футболист попробовал свои силы в качестве фотографа. \\"Клиенткой\\" стала его супруга. Она похвасталась эффектными снимками в своем личном профиле в Instagram.Снимки понравились многим подписчикам. Девушки отметили творческий вкус футболиста и его умение делать красивые кадры.Люди настолько волнуются за Дмитрия Тарасова и его жену, что даже нашли футболисту работу. Неравнодушные подписчики предложили спортсмену поработать учителем физкультуры. Работа в школе поможет футболисту передать подрастающему поколению знания и \\"спустит\\" в реальность, убеждены поклонники спортсмена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Полину Диброву назвали идеальной женойДончанка уже полностью готова к Новому году (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.