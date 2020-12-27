Жители донского региона и Ростова-на-Дону с нетерпением ждут новогодних праздников. В храмах уже вовсю готовятся к большому числу прихожан в Сочельник и Рождество.Верующих просят прийти в храм в защитных масках, чтобы случайно не заразиться смертельно опасным COVID-19. Людям с признаками ОРВИ и повышенной температурой стоит отказаться от посещения праздничных богослужений. Это поможет уберечь здоровье пенсионеров, детей и молодых мам, которые сложно переносят вирусные заболевания.Для тех, кто не сможет лично побывать на церемонии богослужения, но все-таки хочет увидеть ее, будет организована трансляция.Напряженная обстановка из-за обстановки коронавируса повиляла на проведение Крестного хода. Священнослужители и верующие не будут ходить по Соборной площади в ночь перед Рождеством.Власти Ростова-на-Дону обещают продлить работу общественного транспорта в Рождество до трех часов ночи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 декабря 2020 года: количество зараженных приближается к 50 тысячамМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 26 декабря 2020 года (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.