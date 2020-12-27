Природные красоты и колорит жителей Дона помогли Ростовской области попасть в «золотую двадцатку» общероссийского туристического рейтинга 2020 года.Эксперты оценивали развитие туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры в разных регионах России, достопримечательности и общую туристическую привлекательность для людей.Абсолютными лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Туда чаще всего стремятся попасть туристы из России и зарубежья. Краснодарский край со своими знаменитыми курортами занял четвертую строчку, а соседняя - Ростовская область только 17-ю строчку.Оказалось, что люди с большим желанием поедут отдыхать на Алтай, в Приморский край, Татарстан, Башкортостан, Ставропольский край, Иркутскую и Новосибирские области, а также в Самару или Челябинск, чем в Ростовскую область.После донского региона в рейтинге расположились Тюменская и Ленинградская области, а также Пермский край.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области жилье получат 700 обманутых дольщиковИх проблемы решили региональные власти (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.